UN APREHENDIDO Y DOS MOTOCICLETAS RECUPERADAS

En dos procedimientos distintos los efectivos recuperaron los bienes y los regresaron a sus dueños.

Esta mañana los agentes de la División Sustracción Vehicular llevaban a cabo investigaciones sobre ilícitos ocurridos en la ciudad. Obtuvieron información precisa sobre dos motocicletas buscadas por la justicia.

Alrededor de las 9 supieron que un hombre merodeaba el barrio San Cayetano con un rodado con impedimento legal. Luego de patrullajes por la zona, en la calle Aduani demoraron a un hombre de 34 años con una motocicleta Guerrero Trip, tras verificar las numeraciones descubrieron que tenía pedido de secuestro por un ilícito ocurrido.

Labraron acta de secuestro y condujeron al hombre a la dependencia policial.

Una hora más tarde, en el barrio Santa Rita por la calle Jericó hallaron otro rodado sustraído por la avenida San Martín, se trataba de una Zanella Zb que era buscada por Supuesto Hurto.

Ambos rodados fueron puestos ante la justicia para ser regresados a sus dueños, el demorado fue notificado de su aprehensión a disposición de la fiscalía en turno.

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