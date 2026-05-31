DESPUÉS DE DÉCADAS DE INCERTIDUMBRE: PRODUCTORES DE EL IMPENETRABLE RECIBIERON SUS TÍTULOS DE PROPIEDAD

Lo importante para un productor es saber que tiene garantizado su pedacito de tierra”, aseguró el gobernador Zdero, durante el acto realizado en el Paraje rural Villa Fortuny, de Castelli.

Este domingo, el gobernador Leandro Zdero entregó títulos de propiedad administrativos y adjudicaciones de tierras fiscales destinadas a productores rurales del departamento General Güemes. La iniciativa forma parte de una política provincial orientada a fortalecer la seguridad jurídica, promover el arraigo de las familias rurales y acompañar el desarrollo productivo del interior chaqueño.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó el valor que tiene para los productores contar con la titularidad de las tierras que trabajan. “porque eso le brinda tranquilidad y le asegura un futuro”, expresó.

En ese contexto, Zdero remarcó el potencial productivo de El Impenetrable chaqueño y señaló que el crecimiento de la provincia está estrechamente vinculado al desarrollo del sector rural. “La posibilidad de trascender nuestras fronteras, de crecer como chaqueños y de cambiar nuestra matriz productiva nace de nuestra tierra, del Chaco profundo”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el campo ocupa un lugar central en la estrategia de desarrollo provincial. “El campo es lo que puede posicionarnos, a través de nuestros productos y del esfuerzo de quienes trabajan la tierra, en el mapa nacional e internacional. Nada de lo que hacemos es casualidad, responde a una convicción profunda de que este camino puede darle presente y futuro al Chaco”, manifestó.

El gobernador también recordó las demoras y dificultades que durante años enfrentaron muchas familias rurales para acceder a la regularización de sus tierras. “Queremos terminar con tantos años de espera y con una deuda eterna que tiene el Estado para con los productores de nuestra provincia”, señaló.

Finalmente, destacó que la entrega de títulos y adjudicaciones representa el cumplimiento de un compromiso asumido con los productores. “Esto significa cumplir con lo que nos comprometimos a hacer, sin ningún tipo de intermediarios. El futuro se construye con esfuerzo y trabajo, y los chaqueños nos vamos a poner de pie. Estoy convencido de que Chaco va a salir adelante”, concluyó.

*REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PRODUCTORES*

Por su parte, la presidente del Instituto de Tierras Fiscales, Marylin Canata, destacó el trabajo que viene desarrollando el organismo para avanzar con la regularización dominial en toda la provincia. “Chaco es una provincia maravillosa, que necesita ser trabajada y por eso hoy estamos aquí para hacer realidad el sueño de muchos productores de la zona”, expresó. Canata informó que durante la jornada se entregaron 47 adjudicaciones y 22 títulos de propiedad, y ratificó el compromiso del organismo con los productores rurales. “El Instituto tiene las puertas abiertas para todos los productores. Nuestras 18 oficinas están en funcionamiento y hoy los trámites se realizan de manera directa, sin intermediarios”, indicó.

*”ES UN ORGULLO QUE EL GOBERNADOR ESTÉ EN MI CASA”*

A su turno, el productor rural Jorge Recosqui, propietario del predio donde se desarrolló la actividad, agradeció la presencia del gobernador y valoró la importancia de la regularización de tierras para las familias rurales. “Es un orgullo que el gobernador esté en mi casa. La regularización de tierras es una de las cosas más importantes que puede recibir la gente del campo”, afirmó.

La actividad contó además, con la participación de Julio Fantin y Orlando Morán, del Ministerio de la Producción; los diputados provinciales Maida With y Adrián Zukiewicz, el intendente de Nueva Pompeya, Vicente González; el titular del Programa Ñande, Belchi Silva; el vocal de APA, Luis Castagno; junto a demás autoridades provinciales y locales.

La entrega de estos instrumentos constituye un paso fundamental para brindar seguridad jurídica a las familias beneficiarias, garantizando el reconocimiento formal de los derechos sobre las tierras que ocupan y trabajan. Además, fortalece las posibilidades de desarrollo productivo, promueve el arraigo rural y contribuye al crecimiento de las comunidades del departamento General Güemes.

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