DEPARTAMENTO CIBERCRIMEN ATRAPARON A UN JOVEN ACUSADO DE ESTAFA EN LA VENTA DE CELULARES POR REDES SOCIALES

La investigación permitió identificar y detener al sospechoso. En el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares vinculados a la causa.

Pasado el mediodía de este sábado, Personal del Departamento Cibercrimen, a través de la División Delitos Tecnológicos, logró esclarecer una presunta maniobra de estafa denunciada por una vecina de Resistencia y concretó la aprehensión de un joven de 24 años durante un operativo realizado en el barrio Villa Río Negro de la capital chaqueña.

La damnificada manifestó que su hijo, había contactado mediante Marketplace a una supuesta vendedora de un teléfono celular iPhone 15 Pro Max. De acuerdo a la información, el comprador efectuó transferencias por un total de 800 mil pesos a cuentas bancarias registradas a nombre del presunto estafador. Al recibir el equipo, comprobaron que el dispositivo no funcionaba .

A partir de la denuncia, los investigadores llevaron adelante tareas investigativas y ubicaron el domicilio presuntamente vinculado a la maniobra en el Villa Río Negro.

Con la información obtenida, se implementó un operativo cerrojo que permitió la demora del presunto autor de la estafa. Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular iPhone 13 Pro Max que se encontraba en poder del sospechoso.

Asimismo, los investigadores incorporaron a la causa un segundo equipo, iPhone 15 Pro Max, que fue entregado voluntariamente por la parte damnificada y corresponde al dispositivo adquirido en la operación denunciada.

Tras ser informada de las actuaciones, la fiscal de turno del Equipo Fiscal N° 1, Dra. Ingrid Wenner, dispuso la aprehensión del ciudadano.

Continúa la investigación continúa para determinar el alcance de la maniobra y posibles vinculaciones con otros hechos similares.

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