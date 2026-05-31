ARCA: las nuevas escalas confirmadas del Monotributo y los controles fiscales

Nuevos controles fiscales

Junto con los cambios en el monotributo, la ARCA fortaleció los controles fiscales mediante nuevas herramientas tecnológicas que permiten cruzar información de bancos, billeteras virtuales y consumos registrados. De esta manera, el organismo puede detectar con mayor precisión diferencias entre ingresos declarados y movimientos financieros reales.

El nuevo sistema incorpora un monitoreo más constante sobre las transferencias bancarias, las operaciones digitales y los movimientos de dinero en plataformas virtuales. Por eso, la ARCA recomienda a los contribuyentes mantener actualizada su información fiscal para evitar inconsistencias o posibles observaciones.

Resoluciones Anticipadas de Origen

Desde el 1° de mayo comenzó a regir el régimen de Resoluciones Anticipadas de Origen, una medida que permite a los importadores conocer de antemano los criterios que aplicará la aduana sobre los productos que ingresen al país. El objetivo es brindar mayor previsibilidad a las operaciones de comercio exterior.

A través de este sistema, la ARCA busca simplificar los trámites y reducir la incertidumbre vinculada a impuestos y regulaciones. Además, las empresas podrán planificar mejor sus importaciones, con potenciales ahorros de tiempo y costos operativos.

El impacto de estas medidas

Las últimas disposiciones de la ARCA apuntan a actualizar el sistema tributario y reforzar los controles fiscales. Para los inscriptos en el monotributo, el principal impacto pasa por las nuevas escalas, el aumento de las cuotas y la posible necesidad de realizar una recategorización.

Por otro lado, el organismo avanzó con una mayor fiscalización digital y nuevas herramientas para el comercio exterior. De esta manera, la ARCA busca adaptar las normas a la inflación y mejorar el control sobre las operaciones financieras y comerciales.