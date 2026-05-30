HISTÓRICO: JUAN MANUEL CERÚNDOLO PASÓ A OCTAVOS EN ROLAND GARROS 2026 TRAS VENCER A LANDALUCE

Con estos resultados en el certamen parisino, Cerúndolo ya escaló virtualmente hasta el puesto 44° del ranking en vivo de la ATP, logrando la mejor ubicación de su carrera profesional.

El mensaje de Juan Manuel Cerúndolo luego de su histórica victoria ante Jannik Sinner: «Tuve bastante suerte»

La euforia por el histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo ante el número 1 del mundo, Jannik Sinner, en la segunda ronda de Roland Garros se trasladó de la cancha a las plataformas digitales. Luego de consumar la hazaña en cinco sets, el tenista argentino de 24 años se volcó a sus redes sociales para compartir sus sensaciones con los fanáticos.

El mensaje de Juan Manuel Cerúndolo luego de su histórica victoria ante Jannik Sinner

Fiel a la humildad y honestidad brutal que mostró en las entrevistas post-partido, el menor de los hermanos utilizó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para dejar un divertido y sincero mensaje: «Wow que partido jaja, sin duda tuve bastante suerte pero super feliz con la victoria. Gracias a todos por el apoyo».

El posteo no tardó en volverse viral en las redes sociales y lo bueno es que estuvo acompañado por una foto muy especial junto a su hermano Francisco, reflejando la intimidad del festejo familiar en París luego de una jornada perfecta en la que ambos consiguieron sellar su boleto a la tercera ronda del Grand Slam. Sin lugar a dudas que se trata de un día totalmente importante para el deporte de nuestro país que seguirá poniendo el ojo en dos talentos muy importantes del tenis.