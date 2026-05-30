HISTÓRICO: JUAN MANUEL CERÚNDOLO PASÓ A OCTAVOS EN ROLAND GARROS 2026 TRAS VENCER A LANDALUCE
El tenista argentino derrotó a su par español en un partido que duró seis horas.
Juan Manuel Cerúndolo clasificó este sábado a la cuarta ronda de Roland Garros 2026 tras vencer en un partido histórico al español Martín Landaluce por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8).
El encuentro duró exactamente seis horas de juego y se definió en un dramático súper tie-break en el quinto set.
Cerúndolo llegó a octavos en Roland Garros tras superar al británico Jacob Fearnley por 6-2, 7-6 (0) y 7-6, mientras que en la segunda ronda dio el batacazo más importante de su carrera al eliminar al N°1 del mundo, Jannik Sinner, levantando un 0-2 en sets para terminar 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.
En la tercera ronda, Juanma se impuso ante Martín Landaluce en una maratón de seis horas con cuatro tie-breaks incluidos.
Por un lugar en los cuartos de final, Cerúndolo se enfrentará al italiano Matteo Berrettini, quien viene de eliminar en la ronda previa al argentino Francisco Comesaña.
Con estos resultados en el certamen parisino, Cerúndolo ya escaló virtualmente hasta el puesto 44° del ranking en vivo de la ATP, logrando la mejor ubicación de su carrera profesional.
El mensaje de Juan Manuel Cerúndolo luego de su histórica victoria ante Jannik Sinner: «Tuve bastante suerte»
La euforia por el histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo ante el número 1 del mundo, Jannik Sinner, en la segunda ronda de Roland Garros se trasladó de la cancha a las plataformas digitales. Luego de consumar la hazaña en cinco sets, el tenista argentino de 24 años se volcó a sus redes sociales para compartir sus sensaciones con los fanáticos.
El mensaje de Juan Manuel Cerúndolo luego de su histórica victoria ante Jannik Sinner
Fiel a la humildad y honestidad brutal que mostró en las entrevistas post-partido, el menor de los hermanos utilizó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para dejar un divertido y sincero mensaje: «Wow que partido jaja, sin duda tuve bastante suerte pero super feliz con la victoria. Gracias a todos por el apoyo».
El posteo no tardó en volverse viral en las redes sociales y lo bueno es que estuvo acompañado por una foto muy especial junto a su hermano Francisco, reflejando la intimidad del festejo familiar en París luego de una jornada perfecta en la que ambos consiguieron sellar su boleto a la tercera ronda del Grand Slam. Sin lugar a dudas que se trata de un día totalmente importante para el deporte de nuestro país que seguirá poniendo el ojo en dos talentos muy importantes del tenis.