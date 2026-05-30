¡BUENAS NOTICIAS PARA BARRANQUERAS! ZDERO ANUNCIÓ LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LAS PIEDRAS

el gobernador Leandro Zdero anunció el inicio de la obra de pavimentación de 10 cuadras de la avenida Las Piedras en Barranqueras, una intervención largamente esperada por los vecinos de la zona y que comenzará en 2 semanas.

Acompañado por vecinos y autoridades de Vialidad Provincial, el mandatario destacó que la concreción de esta obra responde a un reclamo histórico de la comunidad. “Vamos a concretar la avenida Las Piedras, una obra que los vecinos de este sector de Barranqueras esperaban desde hace mucho tiempo. Hemos escuchado sus pedidos y hoy venimos a anunciar que en dos semanas comenzarán los trabajos”, expresó Zdero, acompañado por el diputado provincial, Samuel Vargas; Alicia Azula del Puerto; los concejales Juan Chaussivert y Silvina Salinas; Jonathan Roa, de Sameep; Carina Batalla y vecinos.

El gobernador remarcó que la pavimentación no solo mejorará la infraestructura vial, sino que también transformará la vida cotidiana de quienes residen en el lugar. “Muchos vecinos dicen que el pavimento les cambia la vida, porque modifica la forma de trasladarse, de ir a trabajar y de conectarse con otros sectores de la ciudad”, sostuvo.

Asimismo, señaló que la obra contribuirá al desarrollo urbano de Barranqueras y se suma a otras inversiones realizadas por la Provincia en la ciudad. “Ya colaboramos con una obra trascendental como fue la avenida 9 de Julio, que conecta la espina dorsal del área metropolitana. Ahora venimos con otra obra más para seguir transformando la realidad de Barranqueras”, afirmó.

Por su parte, el subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, explicó que la obra había quedado paralizada en 2023 y que la decisión política del gobernador permitió retomar el proyecto. “Esta avenida estaba abandonada y la obra suspendida. La decisión del gobernador fue clara: avanzar con los trabajos y cambiar la conectividad de esta zona para brindar una mejor calidad de vida a los vecinos”, indicó.

De Martini precisó que la primera etapa contempla la ejecución de aproximadamente 1.000 metros de pavimento y una inversión superior a los 1.300 millones de pesos. “Vamos a revisar lo que se hizo anteriormente, corregir lo que sea necesario y avanzar para terminar una obra de calidad, bien ejecutada y con la seriedad que caracteriza a Vialidad Provincial. En dos semanas estaremos trabajando en el Barrio La Toma”, concluyó.

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