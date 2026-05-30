OPERATIVOS RURALES Y AMBIENTALES EN LA PROVINCIA

*Los dispositivos se realizaron en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y Pampa Almirón.*

Efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental realizaron distintos procedimientos en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y Pampa Almirón, donde lograron recuperar un caballo denunciado como robado, secuestrar armas de fuego, cartuchos y decomisar peces y carne de fauna silvestre.

En Resistencia, personal del Departamento Rural Metropolitana recuperó un equino denunciado como sustraído hace cuatro años, tras una investigación iniciada por publicaciones en redes sociales. El animal fue hallado en Colonia Tacuarí y entregado provisoriamente a su propietaria.

Por otra parte, en Pampa del Infierno secuestraron una escopeta calibre 16 y cartuchos durante un control vehicular, mientras que en Pampa Almirón incautaron rifles, una escopeta, municiones, un reflector y carne de yacaré en un operativo por infracción a la Ley de Caza.

Además, la División Patrulla Fluvial y la Brigada Operativa Ambiental decomisaron dorados, surubíes y bogas transportados y comercializados sin autorización en Barranqueras y Resistencia, procediendo también al secuestro de una motocicleta y un automóvil utilizados en las infracciones.

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