¿EL MEJOR SHOW DE LA HISTORIA? THE KILLERS EXPLOTÓ LA PREVIA DE LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE
La final de la Champions League 2026 no empezó con una pelota rodando. Empezó con un estadio entero cantando “Mr. Brightside”.
Antes del cruce entre el PSG y el Arsenal en Budapest, la UEFA apostó otra vez por el formato show estadounidense y puso a The Killers como protagonista del tradicional “Kick Off Show” previo al partido más importante del fútbol europeo.
Y la jugada salió bien.
Con el Puskás Aréna repleto y millones de personas mirando alrededor del mundo, la banda liderada por Brandon Flowers apareció en escena con una lista cargada de himnos festivaleros, estética de estadio y esa mezcla entre nostalgia indie y épica futbolera que hace años convirtió a “Mr. Brightside” en una especie de canción no oficial de las tribunas europeas.
Porque hay algo curioso con The Killers: pocas bandas quedaron tan asociadas a la cultura de cancha moderna sin haber nacido directamente del fútbol. En Inglaterra, por ejemplo, “Mr. Brightside” ya funciona casi como un canto colectivo intergeneracional. Suena en pubs, tribunas, finales, ascensos y casamientos con la misma naturalidad.
Por eso la escena tenía algo cinematográfico: el PSG buscando la gran consagración europea que persigue desde hace años mientras de fondo sonaba una banda que parece diseñada específicamente para musicalizar noches de euforia futbolera.
La UEFA ya había anticipado el show meses atrás junto a David Beckham, pero el impacto terminó siendo incluso mayor al esperado. En redes sociales, miles de hinchas celebraron la presentación y muchos la calificaron como una de las mejores aperturas recientes de una final de Champions.
Y quizás ahí apareció uno de los puntos más celebrados del espectáculo: no hizo falta colgar músicos de palmeras ni transformar el show en una exhibición de acrobacias imposibles para generar impacto. Alcanzó con buenas canciones, presencia escénica y entender el clima emocional de una final. Una demostración bastante elegante de que, a veces, menos puede ser mucho más.
Entre luces, pantallas gigantes y celulares grabando cada segundo, The Killers convirtió durante unos minutos la final europea en un recital masivo. Después sí: vino el fútbol.