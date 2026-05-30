EL GOBIERNO EVALÚA SUSPENDER EL DESFILE POR EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA: LOS MOTIVOS

Con esta grave situación de fondo, fuentes del Edificio Libertador, donde tiene su sede el Estado Mayor Conjunto, indicaron que “no hay recursos ni ánimo” para realizar el 9 de Julio un desfile en la Ciudad de Buenos Aires acorde a la fecha que se conmemora y que suele convocar a miles de personas.

El desfile por el 9 de Julio “no está previsto” en Casa Rosada

Por otro lado, en Casa Rosada aseguran que el importante evento “no está previsto” en la agenda operativa; también indican que, por el lado del comandante en jefe de las FFAA, Javier Milei, hasta el momento no hay indicaciones para iniciar los preparativos.

Es que la organización de un desfile de estas características implica movilizar tropas desde distintas regiones del país, vehículos de combate, aeronaves, personal de seguridad, así como cubrir costos de combustible, viáticos, alojamiento y logística general. Y el Presidente ya lo advirtió: “No hay plata…”

Desfile por el Día de la Independencia en 2024.

De hecho, el último gran despliegue tuvo lugar en el primer año de gestión libertaria, en 2024, sobre Avenida Del Libertador, donde estuvieron el entonces ministro Luis Petri, el jefe de Gobierno Jorge Macri y hasta dos que por entonces hacían alarde de lo bien que se llevaban: Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Aquel operativo movilizó miles de efectivos, aviones, helicópteros, tanques y unidades de combate provenientes de distintas provincias, con un costo que superó los $720 millones, según datos oficiales obtenidos a partir de pedidos de acceso a la información pública. Algo similar costaría en la actualidad más de $1.000 millones.

Y el Gobierno decidió suspender el desfile al año siguiente, en 2025, argumentando la reducción del gasto público, en una decisión que sorprendió luego de que la gestión libertaria lo hubiera recuperado como símbolo institucional de la gestión.