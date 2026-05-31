DURA CRÍTICA DEL CONCEJAL DARÍO ORTÍZ POR EL ESTADO DE MACHAGA
El concejal Darío Ortíz denunció el abandono del Parque Industrial de Machagai, el deterioro de las calles y la falta de respuestas del municipio ante los reclamos vecinales.
El edil aseguró que el principal motor económico de la ciudad atraviesa una situación preocupante debido al mal estado de los accesos y caminos internos, afectando a trabajadores, productores y la logística diaria.
“Desatender el parque industrial es afectar directamente al desarrollo, al empleo y al crecimiento local”, expresó.
Además, señaló que los mismos problemas se repiten en distintos barrios:
calles destruidas
falta de señalización
barro acumulado
vecinos circulando en condiciones muy difíciles
Ortíz también recordó que durante abril el municipio recibió alrededor de 600 millones de pesos en concepto de coparticipación y reclamó que esos recursos se reflejen en obras y mejoras concretas para la comunidad.
“Ya no alcanza con explicaciones: hace falta mayor planificación, inversión y presencia territorial”, sostuvo el concejal.
Finalmente, aseguró que continuará reclamando respuestas urgentes y mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.