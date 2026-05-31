Dom. May 31st, 2026

DURA CRÍTICA DEL CONCEJAL DARÍO ORTÍZ POR EL ESTADO DE MACHAGA

por Redaccion J 8 horas atrás
El concejal Darío Ortíz denunció el abandono del Parque Industrial de Machagai, el deterioro de las calles y la falta de respuestas del municipio ante los reclamos vecinales.
🏭 El edil aseguró que el principal motor económico de la ciudad atraviesa una situación preocupante debido al mal estado de los accesos y caminos internos, afectando a trabajadores, productores y la logística diaria.
🗣️ “Desatender el parque industrial es afectar directamente al desarrollo, al empleo y al crecimiento local”, expresó.
🌧️ Además, señaló que los mismos problemas se repiten en distintos barrios:
🚧 calles destruidas
🚫 falta de señalización
💧 barro acumulado
🚗 vecinos circulando en condiciones muy difíciles
💰 Ortíz también recordó que durante abril el municipio recibió alrededor de 600 millones de pesos en concepto de coparticipación y reclamó que esos recursos se reflejen en obras y mejoras concretas para la comunidad.
🛠️ “Ya no alcanza con explicaciones: hace falta mayor planificación, inversión y presencia territorial”, sostuvo el concejal.
📢 Finalmente, aseguró que continuará reclamando respuestas urgentes y mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

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