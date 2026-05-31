ANSES: UNA A UNA, LAS FECHAS EN LAS QUE LOS BENEFICIARIOS RECIBIRÁN SUS HABERES EN JUNIO 2026

Es fundamental recordar que, por sistema, ANSES no transfiere el 100% del monto de forma directa. El organismo deposita mensualmente el 80% del haber, mientras que el 20% restante se retiene como garantía del cumplimiento de los controles de salud y educación.

Calendario de pagos AUH junio 2026: fechas de cobro confirmadas

El cronograma informado por ANSES se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera: