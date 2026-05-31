MILAGRO EN LAOS: RESCATARON A CINCO MINEROS QUE ESTUVIERON ATRAPADOS DIEZ DÍAS EN UNA CUEVA
Luego de diez días de tensión, los grupos de rescate consiguieron un progreso fundamental, aunque todavía faltan dos personas cuyo paradero se desconoce y las precipitaciones ponen en riesgo la continuidad del operativo.
Cinco mineros más fueron rescatados de la cueva anegada en Laos, sumándose así al que había sido extraído el viernes. En total, ya son cinco los hombres que lograron salir con vida tras permanecer diez días en el interior de una caverna inundada en la provincia de Xaysomboun. Las tareas de rescate ahora se centran en encontrar a los otros dos trabajadores que siguen desaparecidos.
El viernes se había concretado la salida del primero de los mineros, que había ingresado a la cueva en busca de oro, pero el operativo debió interrumpirse. Este sábado, los cuatro restantes fueron extraídos con éxito, acompañados por personal de emergencia.
Imágenes registradas por los rescatistas, que se volvieron virales, muestran a los cuatro hombres siendo auxiliados uno tras otro para salir del lugar, completamente cubiertos de barro. Ya en el exterior, algunos se derrumbaron en el piso, mientras todos se abrazaban y lloraban emocionados.
Equipos de rescate de Laos y Tailandia difundieron la noticia del exitoso operativo en redes sociales y compartieron fotos de los hombres envueltos en mantas térmicas. La organización local Rescue Volunteer for People informó en Facebook que el nivel del agua dentro de la cueva descendió lo suficiente como para permitir que los atrapados pudieran salir acompañados por los buzos que habían ingresado para llevarles agua y comida.
Una misión internacional y un rescate a contrarreloj
El incidente comenzó el 20 de mayo, cuando siete mineros entraron a una cueva cerca de la localidad de Long Chaeng para extraer oro, una actividad común en la zona. Una crecida repentina y deslizamientos de tierra, provocados por un temporal, bloquearon la salida. El miércoles, los cinco hombres fueron hallados con vida y se identificaron por sus nombres de pila: Khamla, Mued, Ee, Ing y Laen.
La situación sigue siendo crítica. Faltan dos aldeanos desaparecidos en el interior, y las condiciones climáticas no favorecen: se prevén nuevas lluvias que podrían elevar otra vez el nivel del agua dentro de la cueva y dificultar aún más la búsqueda.
Un trabajo contrarreloj y en equipo
El operativo es un esfuerzo coordinado. Autoridades laosianas y rescatistas internacionales llevan días bombeando agua para reducir el nivel dentro de la cueva y facilitar el acceso. Kengkaj Bongkawong, jefe del equipo tailandés Metta Tham Rescue Kalasin, señaló el viernes que planean explorar una zona más profunda, unos 20 o 25 metros más allá del lugar donde hallaron a los sobrevivientes, aunque advirtió que ese sector está muy inundado.
Cada minuto es vital. La llegada de nuevas lluvias mantiene en alerta a todos los involucrados, conscientes de que el margen de error es mínimo.