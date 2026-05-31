Milagro en Laos: rescataron a cinco mineros que estuvieron atrapados diez días en una cueva

La situación sigue siendo crítica. Faltan dos aldeanos desaparecidos en el interior, y las condiciones climáticas no favorecen: se prevén nuevas lluvias que podrían elevar otra vez el nivel del agua dentro de la cueva y dificultar aún más la búsqueda.

Un trabajo contrarreloj y en equipo

El operativo es un esfuerzo coordinado. Autoridades laosianas y rescatistas internacionales llevan días bombeando agua para reducir el nivel dentro de la cueva y facilitar el acceso. Kengkaj Bongkawong, jefe del equipo tailandés Metta Tham Rescue Kalasin, señaló el viernes que planean explorar una zona más profunda, unos 20 o 25 metros más allá del lugar donde hallaron a los sobrevivientes, aunque advirtió que ese sector está muy inundado.

Cada minuto es vital. La llegada de nuevas lluvias mantiene en alerta a todos los involucrados, conscientes de que el margen de error es mínimo.