RESCATARON UN TUCÁN QUE ERA OFRECIDO PARA LA VENTA EN REDES SOCIALES

Personal de la Comisaría de Margarita Belén secuestró un tucán que era ofrecido para la venta ilegal, a través de redes sociales, en grupos de compra y venta de Margarita Belén y Colonia Benítez.

La intervención se realizó este viernes, luego de tareas investigativas iniciadas tras la viralización de publicaciones donde se ofrecía el ave silvestre, de la especie Ramphastos.

Los efectivos lograron localizar al animal en el barrio Norte, donde fue recuperado y puesto a resguardo.

Por disposición de la Dirección de Fiscalización y Control Ambiental, el tucán será alojado provisoriamente en el establecimiento San Rafael, complejo de turismo rural ubicado en Colonia Amadeo.