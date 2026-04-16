CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS PARA AGENTES MUNICIPALES

Este tipo de capacitaciones continuarán desarrollándose: 15 y 16 de abril, en el Hotel Gualok de Sáenz Peña; el 15, de 16 a 20 Hs y el 16, de 9 a 13 Hs. Mientras que el 17 de abril, se realizará en la Casa de las Culturas de Resistencia, de 9 a 14 hs.

En Hermoso Campo, en el marco de las actividades preparatorias de las III Jornadas de Derecho Municipal y Políticas Públicas, se llevó adelante un taller teórico-práctico de capacitación destinado a agentes municipales de toda la provincia del Chaco.

La propuesta abordó de manera integral temáticas vinculadas a la Seguridad Vial, el Régimen Disciplinario y el Sumario Administrativo, con el objetivo de fortalecer las competencias de los agentes de control y del personal administrativo en el ámbito municipal.

La jornada fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la Subsecretaría de Municipios, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Subsecretaría de Seguridad Vial y Lotería Chaqueña, y estuvo dirigida a agentes de fiscalización de tránsito y trabajadores de la administración pública municipal.

Como disertantes participaron el Dr. Juan Pablo Troncoso, especialista en Seguridad Vial, y Gustavo S. Leguizamón, Fiscal General de Investigaciones Administrativas, quienes brindaron herramientas técnicas y conceptuales para optimizar los procedimientos de control y garantizar intervenciones eficaces y transparentes.

Durante la apertura, la Subsecretaria de Coordinación Estratégica, Paola Gómez, de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, destacó la importancia de la iniciativa: “Es un orgullo darles la bienvenida a esta capacitación para agentes de control y administración municipal. Esta iniciativa nace como una actividad preparatoria fundamental para lo que será la Tercera Jornada Provincial de Derecho Municipal y Políticas Públicas”.

Asimismo, transmitió el saludo del gobernador Leandro Zdero y remarcó el rol clave de los agentes en la implementación de políticas públicas: “Entendemos que el rol de cada agente de control es una pieza clave para legitimar las políticas de Estado en materia de seguridad vial. A través de este taller buscamos no solo reforzar sus aptitudes técnicas, sino también potenciar valores esenciales como la transparencia, el compromiso y la vocación de servicio”.

En esa línea, subrayó que el objetivo central es avanzar en la profesionalización del Estado: “Queremos que cada operativo y cada intervención se traduzcan en una convivencia vial más segura y eficiente para todos los chaqueños”.

La actividad contó además con la presencia de la vocal de Lotería Chaqueña, Gabriela Galarza; la vicepresidente de la Legislatura, Susana Maggio; y el intendente local Diógenes Requena, demás autoridades municipales y empleados, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada con el fin de consolidar una gestión pública basada en la eficiencia, la transparencia y el compromiso con la ciudadanía.

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