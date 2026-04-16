PAMPA DEL INFIERNO  INTERCEPTARON UN CAMIÓN CARGADO CON TONELADAS DE REPUESTOS DE VEHICULOS SUSTRAÍDOS DE UN CAMPO

Tras esclarecer el hecho, dos hombres oriundos de Resistencia terminaron detenidos por Supuesto Hurto.

Un operativo conjunto entre la División Investigaciones de Charata y la Comisaría de Pampa del Infierno permitió frustrar el robo de una gran cantidad de materiales metálicos y repuestos de maquinaria pesada.

El hecho ocurrió este jueves por la tarde, tras un intercambio de información que alertó sobre un posible ilícito en el Paraje Pampa Unión, ubicado a unos 45 kilómetros al norte del casco urbano de Pampa del Infierno. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un mecánico de 32 años, propietario de un predio rural, quien denunció que personas desconocidas habían ingresado a su propiedad con fines de sustraer repuestos y estructuras metálicas en desuso.

Ante esta situación, patrullaron la zona lograron interceptar a un camión Scania P360 con semirremolque, que se encontraba cargado con repuestos de motoniveladoras, tractores y hierros varios. El chofer, era oriundo de Salta y se hallaba acompañado por otro hombre de 44 años, domiciliado en Resistencia.

Ante la sospecha de que el responsable del flete regresaría al lugar, los efectivos montaron vigilancia discreta. Minutos después, arribó un automóvil Toyota Corolla rojo, conducido por un hombre de 43 años, también domiciliado en Resistencia, quien no pudo brindar explicaciones claras sobre el origen de la mercadería.

Por disposición de la fiscalía interviniente, los repuestos fueron restituidos al damnificado. En tanto, los dos hombres, de 44 y 43 años, fueron notificados en la causa por “Supuesto Hurto”.

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