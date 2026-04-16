RESISTENCIA DETECTARON UN AUTOMÓVIL CON PEDIDO DE SECUESTRO POR ROBO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL HOSPITAL PERRANDO

El vehículo tenía una solicitud desde agosto de 2011 por la Policía Federal Argentina en la Plata.

En la mañana de jueves, personal de la Dirección General de Inteligencia Criminal llevó adelante un procedimiento en el predio del estacionamiento del Hospital Julio C. Perrando, donde se logró el secuestro de un vehículo con pedido activo por robo.

El operativo se inició cuando los efectivos localizaron un automóvil Toyota, Corolla, de color gris. y al realizar las primeras verificaciones, detectaron irregularidades en las chapas patentes, presumiéndose que se trataba de placas duplicadas.

Al consultar los datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales – SIFCOF- y la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (D.N.R.P.A.), se confirmó que el vehículo presentaba un pedido de secuestro activo por robo desde el 1° de agosto de 2011, solicitado por la Unidad Regional de La Plata de la Policía Federal Argentina. El automóvil tenía radicación en la Ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente, intervino la División Verificaciones de la Policía Caminera, que corroboró que las chapas patentes colocadas pertenecían a otro vehículo, mientras que los números de motor y chasis del automóvil secuestrado eran originales de fábrica y coincidían con el rodado denunciado como robado.

Ante esa situación, se dio intervención al Equipo Fiscal N° 2, que dispuso el secuestro del vehículo y su traslado a la Comisaría Primera de Resistencia por razones de jurisdicción.

En el lugar, fue identificado el conductor del vehículo un hombre de 44 años, oriundo de Resistencia quien fue notificado de las actuaciones judiciales.

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