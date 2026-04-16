INTERIOR PROVINCIAL SECUESTRAN CAMIONETA CON PEDIDO, MOTOS ADULTERADAS Y DETECTAN INFRACCIONES EN CONTROLES

En el marco de operativos de prevención, efectivos de Policía Caminera llevaron adelante diversos procedimientos que derivaron en el secuestro de vehículos con irregularidades.

Los operativos se realizaron en distintos puntos de la provincia, donde se detectaron vehículos con irregularidades, un rodado con pedido de secuestro y cargas transportadas sin la documentación ni condiciones exigidas.

En la Planta Verificadora de Resistencia, detectaron una motocicleta Kawasaki Z-400 con numeraciones adulteradas y dominio apócrifo, por lo que fue secuestrada. En tanto, en la Ruta Nacional N° 16, en Sáenz Peña, incautaron una motocicleta Motomel 110 con anomalías en motor y cuadro.

Por otra parte, en un control en el Puente General Belgrano, secuestraron una camioneta Toyota Hilux con pedido activo desde Santiago del Estero.

Asimismo, en Makallé, demoraron un automóvil que transportaba agroquímicos sin las medidas de seguridad exigidas y un camión con 26 mil kilos de carbón sin la documentación correspondiente, por lo que se iniciaron actuaciones por infracción a leyes vigentes.

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