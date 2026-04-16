POR LA CRECIENTE DEL RIO BERMEJO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA A FAMILIAS EN EL IMPENETRABLE CHAQUEÑO

Trabajan diferentes unidades policiales, personal de salud pública y del programa Ñachec.

Los trabajos de asistencia por parte de diferentes unidades policiales en el interior provincial, continúan pese a las condiciones climáticas.

En la mañana de este jueves, efectivos de las Comisarías de Comandancia Frías y Wichi el Pintado llevaron a cabo la asistencia en diferentes parajes a familias afectadas por la creciente.

Los operativos se realizaron en ambos lugares, donde en algunos accesos, por ejemplo en Wichi El Pintado, las calles se encuentran regulares debido a la tierra movediza, lo cual de todos modos se ingresó para poder asistir a las personas.

Los agentes que se encuentran con las tareas de ayuda, indicaron que se observa una leve bajante de las aguas del Río Bermejo.

Participan del dispositivo de asistencia, personal de Patrulla Fluvial, Bomberos, efectivos de las comisarías de Comandancia Frías, Wichi el Pintado, personal del Programa Social “Ñachec” y salud pública.

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