Continuamos con el desmalezamiento y la limpieza en distintos sectores de nuestra localidad, llevando adelante un trabajo constante que busca mantener cada espacio en condiciones, más ordenado y seguro para todos.

Estas tareas no solo contribuyen a mejorar la estética de nuestros barrios, sino también a prevenir la proliferación de insectos y posibles focos de contaminación, cuidando la salud de nuestros vecinos. Con el esfuerzo del equipo municipal, avanzamos día a día en cada zona, respondiendo a las necesidades y acompañando el crecimiento de nuestra comunidad.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para mantener y cuidar cada rincón, con el objetivo de que todos los vecinos puedan disfrutar de espacios limpios, agradables y en buenas condiciones.

Municipalidad de Villa Río Bermejito Omar Reis #Robertocuevas Asimismo, solicitamos la colaboración de la comunidad para sostener este trabajo, cuidando y manteniendo entre todos lo que es de todos.Secretaría infraesctructura y Servicios Públicos

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