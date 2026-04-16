GRAN CONVOCATORIA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA IMPULSA CASTELLI
Los nuevos cursos de capacitación que se llevan adelante a través del programa Impulsa Castelli continúan generando una gran concurrencia en distintos sectores de la ciudad, consolidándose como una alternativa concreta de rápida salida laboral.
Este martes 14 de abril quedó habilitado el curso de barbería en Chacra 17, dando inicio a una nueva propuesta formativa que contó con una nutrida participación de aspirantes que buscan una oportunidad para mejorar su situación económica actual.
El secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, junto al coordinador de capacitaciones Moisés Aranda , dieron la bienvenida a los participantes, destacando el esfuerzo del municipio en impulsar este tipo de iniciativas que tienen como objetivo acompañar a la comunidad a través de la formación en oficios, permitiendo generar nuevas fuentes de ingreso para los hogares.
En ese marco, Barnes felicitó a los presentes por sumarse a esta propuesta y les deseó el mayor de los éxitos, remarcando que se trata de una importante oportunidad que el municipio acerca a cada barrio, respondiendo a las necesidades reales de la comunidad mediante capacitaciones en distintos rubros.