Jue. Abr 16th, 2026

GRAN CONVOCATORIA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA IMPULSA CASTELLI

por Redaccion J 1 hora atrás
🐾Los nuevos cursos de capacitación que se llevan adelante a través del programa Impulsa Castelli continúan generando una gran concurrencia en distintos sectores de la ciudad, consolidándose como una alternativa concreta de rápida salida laboral.
📆Este martes 14 de abril quedó habilitado el curso de barbería en Chacra 17, dando inicio a una nueva propuesta formativa que contó con una nutrida participación de aspirantes que buscan una oportunidad para mejorar su situación económica actual.
👉El secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, junto al coordinador de capacitaciones Moisés Aranda , dieron la bienvenida a los participantes, destacando el esfuerzo del municipio en impulsar este tipo de iniciativas que tienen como objetivo acompañar a la comunidad a través de la formación en oficios, permitiendo generar nuevas fuentes de ingreso para los hogares.
✂️En ese marco, Barnes felicitó a los presentes por sumarse a esta propuesta y les deseó el mayor de los éxitos, remarcando que se trata de una importante oportunidad que el municipio acerca a cada barrio, respondiendo a las necesidades reales de la comunidad mediante capacitaciones en distintos rubros.

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