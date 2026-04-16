MUNICIPIO LANZA IMPORTANTE OPERATIVO SANITARIO PARA MASCOTAS EN BARRIO LA PAZ
La Veterinaria Municipal se trasladó al barrio La Paz para llevar adelante un operativo de atención primaria destinado a las mascotas de la comunidad, el cual fue organizado y desarrollado en el Centro de Gestión del barrio.
Gran participación de los vecinos, durante la jornada, se atendieron más de 70 animales, brindando un servicio integral a cargo del médico veterinario Dante Gonzales, quien realizó controles generales a cada mascota.
Además, se llevaron a cabo tareas de vacunación, desparasitación y aplicación de tratamientos inyectables contra garrapatas, contribuyendo al cuidado y la salud animal en el barrio.
Participaron de esta jornada la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género, Solange Sander, y la coordinadora del centro, Silvana Kloster, el subsecretario de Relaciones con la Comunidad Cesar Illesca, quienes colaboraron brindando información a los vecinos sobre esta importante actividad.
Este tipo de operativos busca acercar servicios esenciales a la comunidad, promoviendo la tenencia responsable y el bienestar de las mascotas.