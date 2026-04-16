CENOVI CELEBRA LOS 15 AÑOS DE SU FILIAL EN CASTELLI

En el marco de las celebraciones por los 15 años de la filial de CENOVI en Juan José Castelli, se llevó adelante un emotivo acto conmemorativo, reafirmando el crecimiento y la presencia de la institución en la comunidad.

El encuentro contó con la presencia de autoridades, entre ellas el intendente Municipal Profesor Pío Oscar Sander, presidente de la institución Sergio Toullieux, la vicepresidenta Laura Cardozo, el referente de la filial Juan José Castelli, Ariel Zarza el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y miembros del gabinete municipal.

Asimismo, congregó a delegaciones de distintas

localidades de la provincia y representantes de instituciones que acompañan el trabajo de CENOVI.

CENOVI representa presencia, acompañamiento y compromiso real: donde antes había distancia, hoy hay cercanía; donde existían dificultades, hoy hay oportunidades. A lo largo de estos años, muchas personas encontraron en la institución herramientas, contención y la posibilidad de una mejor calidad de vida.

Durante el acto, el presidente de la institución realizó una reseña sobre los orígenes de CENOVI y destacó la importancia de la creación de la filial en Castelli, agradeciendo especialmente al municipio por el acompañamiento constante.

Por su parte, el intendente Pío Sander celebró este importante logro, señalando que la presencia de CENOVI en Juan José Castelli es fruto de un trabajo sostenido, basado en la perseverancia, el esfuerzo y el compromiso. En ese sentido, recordó que desde su rol en el Concejo Deliberante acompañó el proceso de creación de la institución en la localidad, apoyando sus primeros pasos.

“Tengo los mejores recuerdos del inicio del CENOVI, aprendí a entender muchas cosas junto a ellos. Tienen una enorme capacidad de insertarse en la sociedad”, expresó.

Además, destacó que en sus inicios todo parecía difícil, pero que con decisión y acompañamiento se pudieron generar soluciones concretas. Remarcó que la integración de las personas no videntes debe darse en distintas actividades, promoviendo su participación activa en la comunidad.

En ese sentido, valoró las experiencias impulsadas en la ciudad, mencionando el encuentro de escultores donde se les dio participación y cumplieron un rol fundamental acompañando y guiando a visitantes no videntes.

El intendente también expresó su deseo de que la comunidad de Castelli continúe reconociendo y valorando este importante trabajo, recordando que desde el municipio se acompañó con la entrega de un terreno para que la filial cuente con su propio espacio. “Es bueno soñar, nada es imposible; con trabajo y compromiso se puede lograr”, afirmó, agradeciendo la presencia de la institución en la ciudad y renovando el acompañamiento para su crecimiento.

El acto culminó con el canto del feliz cumpleaños, un brindis y el tradicional corte de torta, en un clima de celebración y emoción compartida.

Sobre el cierre, se destacó que este aniversario no solo representa el paso del tiempo, sino también la muestra de un compromiso sostenido con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acompañamiento permanente a la comunidad.

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