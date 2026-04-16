ABREN LAS INSCRIPCIONES A UN CURSO VIRTUAL DE EDUCACIONH FINANCIERA PARA DOCENTES

Este jueves se lanzó la capacitación gratuita «Educación Financiera en el Aula 2026», destinada a docentes de nivel secundario de todas las modalidades, en articulación con el Banco Central de la República Argentina, con el objetivo de fortalecer la enseñanza de contenidos financieros en las escuelas.

La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Educación, forma parte del programa de formación docente continua Red Aprende y da continuidad a un trayecto orientado a incorporar saberes clave sobre administración del dinero y uso responsable de los recursos en el ámbito educativo.

El cursado será completamente virtual, a través del campus del Banco Central. Quienes deseen participar pueden inscribirse mediante el enlace oficial: https://bit.ly/EducaciónFinanciera2026.

La propuesta se organiza en dos líneas. La primera, de formación conceptual, incluye tres cursos de 20 horas cátedra cada uno, centrados en planificación financiera, manejo del dinero y funcionamiento del sistema financiero. Allí se abordan temas como presupuesto personal, ahorro, inversión, crédito, medios de pago y protección de usuarios.

La segunda línea apunta a la aplicación en el aula. Contiene tres módulos con mayor carga horaria, enfocados en estrategias didácticas para enseñar planificación financiera, uso de medios de pago y ciberseguridad, además del acompañamiento de proyectos escolares vinculados al emprendedurismo.

La capacitación otorga certificación oficial y exige un mínimo del 70% de aprobación en las evaluaciones. La propuesta busca incorporar herramientas concretas para que los docentes trabajen contenidos financieros de manera práctica en el aula y contribuyan a la formación de estudiantes con mayor autonomía en la gestión de sus recursos.