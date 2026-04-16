EL MONUMENTAL BAJO LA LUPA

En el partido anterior frente a Belgrano por el Torneo Apertura, ya se habían observado señales del desgaste del campo, pero ante Carabobo la situación volvió a quedar en evidencia. Aun así, desde el club intentan llevar tranquilidad y aseguran que el terreno llegará en condiciones más aceptables para el Superclásico del próximo domingo.

El desafío no es menor: el tiempo apremia y el margen de maniobra es reducido. Los trabajos continuarán de manera intensiva en los días previos al encuentro, con el objetivo de mejorar la superficie y ofrecer un campo acorde a la importancia del evento.

En un duelo donde cada detalle puede marcar la diferencia, el estado del césped también juega su partido. La institución de Núñez apuesta a llegar a tiempo con las mejoras necesarias para que el escenario esté a la altura de uno de los enfrentamientos más trascendentes del fútbol argentino.