LULA DA SILVA ENVIO UN PROYECTO DE LEY PARA REDUCIR LA JORNADA LABORAL EN BRASIL, MIRA LOS DETALLES
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva envió al Congreso un proyecto para avanzar hacia la semana laboral de cinco días.
Por ahora, la medida no está vigente, pero abre un nuevo capítulo en el debate sobre la jornada laboral en América Latina. En caso de avanzar, Brasil podría sumarse a una tendencia internacional que propone repensar el vínculo entre tiempo de trabajo, productividad y calidad de vida.