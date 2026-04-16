LULA DA SILVA ENVIO UN PROYECTO DE LEY PARA REDUCIR LA JORNADA LABORAL EN BRASIL, MIRA LOS DETALLES

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó un proyecto de ley para avanzar hacia una semana laboral de cinco días, en una iniciativa que busca actualizar el esquema laboral vigente y mejorar el equilibrio entre trabajo y vida personal.

La propuesta, que ya fue enviada al Congreso, apunta a reemplazar el modelo tradicional de seis días de trabajo con uno de descanso (6×1) por un esquema de cinco jornadas laborales y dos días libres (5×2). Además, contempla una reducción de la carga horaria semanal de 44 a 40 horas, manteniendo los niveles salariales actuales.

Desde el oficialismo destacan que el proyecto se inscribe en una discusión global sobre el futuro del trabajo, en un contexto atravesado por avances tecnológicos, cambios en la productividad y nuevas formas de organización laboral. En ese sentido, la iniciativa busca que esos cambios también se traduzcan en mejores condiciones de vida para los trabajadores.

Uno de los argumentos centrales del Gobierno es que una reducción de la jornada no necesariamente implica una caída en la productividad. Por el contrario, experiencias en distintos países han mostrado que esquemas más equilibrados pueden favorecer el rendimiento, reducir el ausentismo y mejorar el bienestar general.

El proyecto fue enviado con carácter de urgencia, lo que podría acelerar su tratamiento parlamentario. Sin embargo, su aprobación dependerá del debate en el Congreso brasileño, donde ya existen otras iniciativas en la misma línea y donde será clave la construcción de consensos entre oficialismo y oposición.