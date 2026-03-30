Lun. Mar 30th, 2026

UN ALUMNO ENTRO ARMANDO A UNA ESCUELA DE SANTA FE Y MATO A UN COMPAÑERO

por Redaccion J 6 horas atrás

El estremecedor hecho ocurrió este lunes a primera hora en un establecimiento educativo del Municipio de San Cristóbal. El atacante tiene entre 15 y 16 años. La víctima, 13

Las Imágenes de lo que ocurría en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal. Créditos: @mariogaloppo

Un alumno ingresó armado y mató a un compañero en una escuela del departamento de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. El estremecedor suceso ocurrió este lunes, a primera hora, en la Escuela N°40 Mariano Moreno, revelaron medios locales.

El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó una escopeta de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

El ataque sucedió alrededor de las 7:15, cuando los chicos se encontraban en un patio interno esperando que izaran la bandera, en el inicio de la jornada escolar.

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En ese momento, uno de los estudiantes sacó un arma de la mochila y comenzó a disparar. Mató a uno de sus compañeros y habría herido a otros dos con perdigones.

Alumno asesinó a un compañero en un colegio de Santa Fe

“Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario quien señaló que el menor habría utilizado una escopeta.

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“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, completó.

Fuentes oficiales confirmaron que el agresor tiene 15 años y que cursa tercer año en el establecimiento. La víctima, en tanto, iba a primer año.

San Cristóbal es una ciudad de la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento San Cristóbal, fundada en enero de 1894 y ubicada a 179 km al norte de la ciudad capital Santa Fe

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