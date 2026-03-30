CÓMO LEEN LOS CHICOS: EDUCACIÓN PRESENTA LOS RESULTADOS DEL CENSO DE FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN LECTORA

El Ministerio de Educación inició la devolución de los resultados del Censo de Fluidez y Comprensión Lectora, correspondiente a noviembre de 2025, que fue aplicado a estudiantes de segundo y tercer grado de todas las escuelas primarias del territorio provincial.

La primera jornada se realizó la semana pasada en el Instituto de Educación Superior (IES) “San Fernando Rey” de Resistencia y estuvo destinada a equipos directivos y supervisores de las regionales educativas 10 A, B y C. La actividad contó con la presencia de la directora general de Planeamiento y Evaluación Educativa, María Luisa Baranda; la directora de Nivel Primario, Natalia Hauptmann; la referente jurisdiccional del Plan Provincial de Alfabetización, Alba Granada; junto a equipos técnicos y supervisores.

La iniciativa tendrá continuidad mañana, 31 de marzo, con un encuentro virtual dirigido a las instituciones de Nivel Primario del resto de las regionales educativas, con el objetivo de alcanzar a toda la provincia.

La presentación de los resultados está a cargo del Departamento de Evaluación Educativa, dependiente de la Dirección General de Planeamiento, encabezado por Gerardo Núñez, quien junto a su equipo expone los datos generales y desagregados por región, además del informe técnico y metodológico del operativo.

En ese marco, Núñez explicó que estas instancias permiten “devolver la información a cada región y brindar herramientas para su análisis y utilización en el ámbito institucional”.

Por su parte, María Luisa Baranda destacó la importancia de este proceso: “De esta manera ya trabajamos el año pasado: se realizan las instancias del test de fluidez y comprensión lectora y luego la devolución de resultados a través de informes con gráficos estadísticos y diagnósticos. Esta información es clave para que los equipos directivos y supervisores tengan un panorama claro sobre la situación de los estudiantes”. Asimismo, señaló que los docentes valoraron positivamente los datos recibidos.

A su turno, Alba Granada recordó que el censo se implementa desde 2024 en estudiantes de tercer grado de todas las escuelas primarias públicas, comunitarias, sociales y de gestión privada subvencionada, y que desde 2025 se extendió también a segundo grado. “El objetivo es medir la fluidez lectora, palabras por minuto, y la comprensión de textos, en el marco del Plan Provincial de Alfabetización y el programa ‘Aprendo Leyendo’”, indicó.

En este sentido, remarcó que ya se evidencian mejoras en los aprendizajes: “Los estudiantes que finalizaron primer grado pasaron, en promedio, de leer 16 palabras por minuto a 36”.

La devolución de resultados se enmarca en una estrategia articulada entre la Subsecretaría de Descentralización Educativa y la Subsecretaría de Educación, que impulsan operativos censales de lectura desde mayo de 2024, como parte del plan provincial “Somos Alfabetización Chaco 2024-2027”.

Durante la jornada también se presentó el Visor Educativo, una herramienta digital que permite a las instituciones acceder a los datos del operativo. “Incluye gráficos estadísticos e información individual de los estudiantes, lo que facilita el trabajo pedagógico en cada escuela”, explicó Núñez.

La agenda continuará con nuevas instancias presenciales y virtuales para garantizar el acceso a la información en toda la provincia. “El objetivo es que cada institución cuente con estos datos y pueda utilizarlos para mejorar las prácticas de enseñanza”, concluyó.

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