PUBLICARON EL LISTADO DEFINITIVO DEL PERIODO EXTRAORDINARIO B PARA DOCENTES WICHI

El Ministerio de Educación informó que ya se encuentra disponible el Listado Definitivo del Período Extraordinario «B» 2026 destinado a docentes de la comunidad wichí de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior.

La publicación alcanza a todos los educadores inscriptos en esta convocatoria extraordinaria y forma parte del proceso de clasificación y designación dentro del sistema de Educación Bilingüe Intercultural Indígena (EBII).

Desde la cartera educativa indicaron que el listado puede consultarse mediante la plataforma Tu Gobierno Digital, ingresando a la aplicación S.I.E., en la sección «Junta» y luego en el apartado «Listados vigentes».

Además, el documento también está exhibido en la sede de la Junta de Clasificación Poliniveles EBII, ubicada en avenida San Martín 333, tercer piso, ala «B», en Resistencia.

Las autoridades recordaron que quienes necesiten realizar consultas, presentar reclamos o despejar dudas pueden comunicarse al correo juntaebiichaco@gmail.com o acercarse personalmente a la sede de la Junta, de lunes a viernes, de 8 a 16.

La Junta de Clasificación Poliniveles para la Educación Bilingüe Intercultural Indígena trabaja en los procesos de acceso y participación de los pueblos originarios dentro del sistema educativo provincial, con eje en el reconocimiento de las identidades culturales y lingüísticas de las comunidades del Chaco.