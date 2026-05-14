Ofrecen $10 millones de recompensa para identificar al agresor de una adolescente de 16 años

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $10 millones para quienes aporten información que permita identificar al autor de un abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad contra una adolescente de 16 años en la ciudad bonaerense de Miramar.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 433/2026 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Descentralizada de General Alvarado, encabezada por la fiscal Ana María Caro.

Según el expediente judicial, el ataque ocurrió el 29 de enero de 2026 alrededor de las 5.15 en el sector de playas, a la altura de la calle 31 de Miramar. De acuerdo con la descripción incorporada en la causa, el sospechoso sería un hombre de aproximadamente 30 años, de contextura robusta, tez trigueña y cabello corto negro, que vestía buzo y pantalón negros.

La resolución señala que hasta el momento no se logró identificar al responsable y remarca la gravedad de los hechos, al tratarse de delitos cometidos contra una menor de edad «en situación de extrema vulnerabilidad».

El pedido para ofrecer la recompensa fue realizado por el ayudante fiscal Martín Spezia mediante un oficio enviado al Ministerio de Seguridad el 10 de abril pasado.

Quienes tengan información podrán comunicarse de manera gratuita con la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. El Gobierno indicó que se preservará la identidad de quienes aporten datos útiles para la investigación.

Además, la cartera de Seguridad ordenó la difusión del caso en medios de comunicación y dispuso que las fuerzas federales publiquen afiches con la recompensa en distintos puntos del país.