Un diputado de La Libertad Avanza llegó al Congreso en una Tesla de más de 100 mil dólares y generó polémica

El diputado nacional de La Libertad Avanza por Jujuy, Manuel Quintar , quedó en el centro de una nueva controversia política luego de arribar al Congreso de la Nación a bordo de una Tesla Cybertruck, una pick up eléctrica de alta gama valuada en más de 100.000 dólares en el mercado argentino.

El vehículo, estacionado en la cochera de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y ploteado con el logo de La Libertad Avanza, se viralizó rápidamente en redes sociales y abrió un debate que trascendió la oposición: también generó incomodidad dentro del propio oficialismo.

El propio Quintar confirmó que la camioneta le pertenece. Lo hizo a través de su cuenta en X, donde escribió: «A mi nombre, con la mía… pronto toda la info de los radikukas con la nuestra», acompañado por una imagen del vehículo.

Según trascendió en ámbitos legislativos, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem , le habría solicitado al legislador jujeño que retirara la camioneta del predio parlamentario luego de que el episodio comenzara a generar ruido interno.

Desde el entorno de Quintar minimizaron la polémica y aseguraron que la importación del vehículo se realizó de manera legal. También explicaron que la falta de patente visible en las imágenes responde a demoras administrativas del Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y que la documentación está en trámite.

La controversia tomó mayor dimensión por el contexto político y económico. Esta semana, el gobierno de Javier Milei anunció un recorte de casi 2,5 billones de pesos en el presupuesto proyectado para 2026, con el objetivo de sostener el superávit fiscal comprometido ante el Fondo Monetario Internacional . Los ajustes impactaron en áreas sensibles como salud, educación y programas de prevención sanitaria.

En ese escenario, desde sectores opositores cuestionaron la contradicción entre el discurso oficial de austeridad y la imagen de un dirigente libertario ingresando al Congreso en un vehículo de lujo.

La Tesla Cybertruck, fabricada por Tesla, no tiene representación oficial en Argentina, por lo que su adquisición sólo es posible mediante importación privada. En Estados Unidos, su precio base parte de los 69.990 dólares, pero al sumarle flete, aranceles de importación, IVA, tasas logísticas y el impuesto a los autos de lujo, el costo final en el país puede superar cómodamente los 100 mil dólares.

Lo que para Quintar pareció ser una demostración personal —e incluso un gesto de lo que definió como parte de la «batalla cultural»— terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión para el oficialismo, en un momento donde cada gesto político se observa bajo la lupa