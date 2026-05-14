ALLANAMIENTOS SIMULTANEOS EN TRES ISLETA: INCAUTARON DROGA, VAHICULOS Y DINERO EN EFECTIVO

Un operativo antidrogas realizado entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en Tres Isletas terminó con cuatro personas detenidas, el secuestro de cocaína y marihuana fraccionada para la venta, además de vehículos, teléfonos celulares y más de 800 mil pesos en efectivo. Los procedimientos se realizaron en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Los allanamientos fueron llevados adelante por efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli, bajo directivas del Juzgado de Garantías local y con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Según informó la Policía, uno de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada entre avenida Vicente López y calle Paraná. Allí los agentes secuestraron más de 117 gramos de cocaína distribuidos en 414 envoltorios y más de 270 gramos de marihuana entre bochitas y trozos compactos.

Durante el operativo también incautaron balanzas digitales, teléfonos celulares, dinero en efectivo, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes, anotaciones y equipos de comunicación.

Además, la Policía secuestró dos motocicletas y un automóvil que serían utilizados en la actividad investigada.

Como resultado de los procedimientos, cuatro personas mayores de edad fueron detenidas. La Justicia también ordenó la captura de otros dos sospechosos vinculados a la causa.

En el segundo domicilio allanado, los investigadores encontraron elementos que serían utilizados para el consumo y fraccionamiento de drogas. Durante las diligencias intervino personal especializado de distintas divisiones antinarcóticos del interior provincial.

Fuentes policiales señalaron además que se dio intervención a organismos de protección integral debido a la presencia de menores de edad en uno de los inmuebles inspeccionados.