TERMINO EL HOT SALE CON MAS DE 7,5 MILLONES DE USUARIOS: SIGO EL HOT WEEK

En la recta final de Hot Sale 2026, el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se observó un fuerte nivel de participación, consolidando nuevas tendencias de consumo dentro del eCommerce argentino.

A pocas horas del cierre, el sitio oficial acumuló 7,5 millones de usuarios, reflejando el interés sostenido de los consumidores por encontrar oportunidades, financiación y descuentos en múltiples categorías.

Uno de los datos más destacados de esta edición fue el comportamiento del tráfico: los mayores picos de visitas se registraron durante la noche, especialmente alrededor de las 22, momento en el que miles de usuarios ingresaron en simultáneo para aprovechar las MegaOfertas.

El pico más alto ocurrió durante el primer día del evento, con cerca de 400 mil usuarios navegando al mismo tiempo en el sitio oficial. Por otro lado, de 22 a 00, los usuarios aprovecharon las ofertas MegaBoom con hasta el 50% de descuento en productos destacados.

Además, el análisis de navegación mostró un consumidor cada vez más enfocado en las opciones de financiación. Entre quienes utilizaron filtros dentro del sitio, el 60% priorizó búsquedas relacionadas con cuotas, mientras que más del 20% se enfocó en descuentos, promociones y combos, mientras que el resto puso el foco en opciones de envío y beneficios logísticos.

En cuanto a los productos más buscados, las categorías tecnológicas y de indumentaria lideran el interés de los usuarios.

Los términos más buscados fueron:

Zapatillas

Notebooks

Celulares

TV

Esta edición del evento finalizó, pero desde este jueves 14 hasta el domingo 17 continúa el Hot Week, con miles de ofertas activas en todo el país y nuevas promociones de último momento en distintas categorías.