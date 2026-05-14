EL INDEC DARA A CONOCER LA INFLACION DE ABIRL: ESTIMAN QUE SERA DE 2.5

Este jueves por la tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Después del salto de la inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, las principales consultoras privadas coinciden en que abril la suba de precios pisó el freno y estiman que se ubicaría entre el 2,4% y el 2,5%.

De confirmarse esa cifra, la inflación interanual bajaría de 32,6% a la zona del 32,1%-32%, lo que marcaría su segunda baja al hilo.

El alivio llegaría tras un marzo afectado por el incremento en educación, combustibles y alimentos. En abril, en cambio, varios de esos factores perdieron intensidad y permitieron retomar el sendero de desaceleración que el Gobierno busca consolidar.

Uno de los principales motores de la desaceleración fue el rubro educación, que suele registrar fuertes subas en marzo por el inicio del ciclo lectivo. También se moderó el rubro de alimentos y bebidas, el de mayor peso en la canasta del IPC