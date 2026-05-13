RED APRENDE: EDUCACIÓN INICIÓ LA CAPACITACIÓN EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA DOCENTES DE NIVEL INICIAL

La propuesta, desarrollada en el marco del Programa Red Aprende, cuenta con cerca de 5.000 docentes inscriptos y busca fortalecer el uso pedagógico de las tecnologías en jardines de infantes de toda la provincia.

El Ministerio de Educación inició este miércoles la capacitación específica en “Alfabetización Digital” destinada a docentes con y sin cargo, directores y supervisores de Nivel Inicial. La propuesta se desarrolla en el marco del Programa de Formación Docente Continua, Gratuita y en Servicio “Red Aprende” y reúne a cerca de 5.000 inscriptos de toda la provincia.

La apertura de la capacitación se realizó desde el salón del nuevo Centro de Innovación ELE y fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la plataforma Somos Futuro, permitiendo la participación de docentes de jardines de infantes de toda la provincia.

La subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar, dio la bienvenida a los participantes y transmitió el saludo de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff. En la oportunidad, destacó el desafío de llegar con esta propuesta formativa a todos los docentes chaqueños de Nivel Inicial mediante actividades sincrónicas y asincrónicas a través de la plataforma educativa ELE. “De esa manera fortalecemos todo el ecosistema digital de nuestra provincia desde educación”, expresó Pilar, señalando además que el trayecto está a cargo del equipo técnico pedagógico de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.

La formación se desarrollará durante el presente ciclo lectivo y está orientada al diseño de estrategias pedagógicas mediante el uso de las Aulas Digitales Móviles (ADM) en las salas. Cabe recordar que los 231 jardines de infantes de la provincia recibieron estos dispositivos tecnológicos con el objetivo de promover desde edades tempranas el uso pedagógico y responsable de las nuevas tecnologías.

Acompañaron la actividad la directora de Nivel Inicial, Beatriz Izquierdo; el director de la Regional Educativa 10 A y B, Manuel Acevedo; el director de Nivel Superior, Luis Monzón; y docentes de instituciones cercanas al edificio de ELE.

Por su parte, Manuel Acevedo manifestó: “Esperamos que este trayecto de formación sea muy provechoso para todos y que podamos aplicarlo en el aula, que es a lo que apuntamos con esta propuesta”.

En tanto, la directora de Nivel Inicial, Beatriz Izquierdo, sostuvo: “Esta capacitación es muy importante para quienes estamos a diario en las aulas. Estamos felices de poder acompañar a los docentes en esta formación que permitirá que nuestros niños se inicien en el buen uso de la tecnología”.

Tras el encuentro, la docente Sonia Ramírez, del Jardín de Infantes Nº 152 “Dante Arias”, valoró la iniciativa y destacó que estas propuestas “vienen a enriquecer nuestras prácticas y a permitirnos enseñar de modos más creativos, fomentando el aprendizaje de los niños mediante un buen uso de los recursos tecnológicos con que cuentan nuestros jardines”.

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