RESISTENCIA AGENTES RECUPERARON UNA MOTOCICLETA ROBADA Y DETUVIERON A DOS HOMBRES

La División Sustracción Vehicular secuestró el rodado sustraído tras una investigación realizada en la zona de avenida Lonardi. Dos hombres fueron aprehendidos por la causa por supuesto hurto y un tercero entregó voluntariamente el vehículo.

Personal de la División Sustracción Vehicular recuperó una motocicleta denunciada como robada en el marco de una causa por supuesto hurto, luego de una denuncia realizada por un hombre de 37 años.

El procedimiento se llevó adelante este martes, alrededor de las 17, en avenida Lonardi al 2400 aproximadamente en la ciudad de Resistencia. En una primera instancia, los efectivos demoraron a un hombre de 38 años, y a un joven de 20, señalados como presuntos autores del hecho.

De acuerdo a la investigación y al entrecruzamiento de datos realizado por los agentes, los sospechosos habrían comercializado el rodado.

Posteriormente, los uniformados localizaron a un joven de 23 años, quien tras ser informado sobre la causa hizo entrega voluntaria del vehículo sustraído.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 13, a cargo del doctor Víctor Recio, dispuso el secuestro del vehículo, y la aprehensión e identificación de los dos detenidos en la causa por Supuesto Hurto.

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