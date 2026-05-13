Anses de Sandra Pettovello activó un aumento y los jubilados de la mínima cobrarán $675.094,94

Jubilaciones y pensiones mínimas (SIPA): el haber básico pasará a ser de $403.396,63. Sumando el bono de refuerzo y el medio aguinaldo (estimado en $201.698,31), el total depositado en las cuentas será de $675.094,94.

Jubilación máxima: ascendería a la suma de $2.714.477,30. Con el aguinaldo correspondiente incluido, el ingreso mensual de este grupo alcanzará los $4.071.715,96.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: dado que representan el 70% de la mínima, cobrarán $282.377,64. Con el bono y el SAC sumados, percibirán un total de $493.566,46.

PNC para Madres de 7 hijos: este haber se equipara históricamente a la jubilación mínima, por lo cual también cobrarán el total de $675.094,94.