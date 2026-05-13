FUERTE ADVERTENCIA DE HERNÁN LACUNZA AL GOBIERNO DE CARA A LAS ELECCIONES 2027: «RESERVAS ESCUÁLIDAS»

“Hay prudencia porque no se emiten pesos a lo loco, pero no se termina, por ejemplo, de abrir el cepo para empresas”, puntualizó en ese sentido. “De esa manera no aumenta la inflación, pero hay menos inversión”, siguió y advirtió que las restricciones cambiarias impiden la salida de dólares.

En paralelo a las advertencias de Lacunza sobre la fragilidad de las reservas internacionales, el Gobierno buscará esta semana captar nuevos dólares a través de una licitación de deuda. Luego de haber destinado parte de las divisas acumuladas en las últimas semanas al pago de compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Secretaría de Finanzas convocó para hoy a una nueva colocación de bonos en moneda extranjera con la intención de obtener hasta 500 millones de dólares.

La operación se realizará en un contexto marcado por fuertes vencimientos en pesos —por unos 11,2 billones— y por una estrategia oficial de acumulación de reservas basada en endeudamiento. Para ello, el Tesoro volverá a apoyarse en los bonos AO27 y AO28, títulos emitidos bajo legislación local y suscriptos en dólares.

Después de haber ampliado transitoriamente el límite de colocación hasta 900 millones de dólares en la licitación anterior, el Palacio de Hacienda resolvió volver al esquema original. Esta semana dispuso un tope de 150 millones de dólares por instrumento en la primera vuelta y otros 100 millones adicionales en una segunda ronda, lo que habilita una captación potencial de hasta 500 millones de dólares.