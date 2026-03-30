ESTE LUNES: CAPACITACIÓN GRATUITA PARA FORTALECER LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO

La actividad, de carácter gratuita y abierta, se realizará hoy, a las 20:00 horas en la sede de la Cámara de Comercio, ubicada en Juan D. Perón 111, y tiene como objetivo fortalecer las capacidades exportadoras del entramado productivo local.

La Agencia de Inversiones del Chaco, encabezada por Martín Poccard, junto a Impulsar Chaco, FECHACO, la Cámara de Comercio y FoGaCh (Fondo de Garantias del Chaco) llevarán adelante este lunes 30 de marzo la jornada “Paso a Paso para Exportar”, una propuesta de capacitación y preparación para rondas de negocios destinada a emprendedores, Pymes, comerciantes, productores y público en general.

En este sentido, Poccard destacó: “Queremos brindar herramientas concretas para que más chaqueños puedan dar el salto al mercado internacional, entendiendo que exportar no es solo para grandes empresas, sino una oportunidad real para emprendedores y pymes”.

Asimismo, remarcó la importancia de generar espacios de formación: “Esta jornada busca acompañar al sector productivo con información clara y práctica, preparándolos para futuras rondas de negocios y nuevas oportunidades comerciales”.

El funcionario también subrayó el rol estratégico de la iniciativa: “Desde la Agencia de Inversiones trabajamos para potenciar el desarrollo económico de la provincia, y eso implica fortalecer las capacidades locales para que nuestros productos lleguen a más mercados”.

Esta jornada “Paso a Paso para Exportar” se enmarca en una serie de acciones orientadas a promover la internacionalización de la producción chaqueña, facilitando el acceso a conocimientos, herramientas y redes de vinculación comercial.

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