COMANDANCIA FRIAS INCAUTAN MÁS DE 300 POSTES DE QUEBRACHO

No contaba con la documentación.

Este domingo a eso de las 19:30 en el marco de un operativo con el fin de cuidar nuestra flora y fauna, los agentes de la Comisaria Comandancia Frías, realizaban sus recorridas por el camino rutal “El Canal” 25 kilometros al Este del casco urbano de esa ciudad.

Los agentes constataron la presencia de un camión Mercedes Benz con acoplado estacionado en una cortada del camino mencionado. Al proceder a la verificación, se detectó que el vehículo transportaba 320 postes de la especie quebracho colorado labrado, sin documentación que avale la carga.

El rodado era conducido por un hombre de 32 años domiciliado en la provincia de Tucumán. Inmediatamente dieron intervención a la Fiscal de Investigación Rural y Ambiental, quien dispuso el secuestro del camión, el acoplado y los productos forestales. El conductor fue identificado y permanece en libertad.

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