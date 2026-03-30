EL IMPENETRABLE: EL GOBIERNO PROVINCIAL REFUERZA LA ASISTENCIA Y DESPLIEGA UN AMPLIO OPERATIVO EN LA REGIÓN

A las 16 horas, de este domingo, partió una delegación integrada por efectivos de la Dirección General de Bomberos y de la División Patrulla Fluvial, dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado y brindar asistencia inmediata en las zonas más comprometidas.

A través de este nuevo despliegue, se incrementan los recursos destinados al traslado de personas, la provisión de alimentos, agua potable y elementos de primera necesidad, reafirmando el compromiso del Estado provincial de estar presente en cada rincón del Chaco y acompañar a las familias damnificadas por la crecida del Río Bermejo.



El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, dispuso este domingo el refuerzo y envío de más asistencia humanitaria al Impenetrable chaqueño, en respuesta a la crecida del río Bermejo, que afecta a la región. En ese marco, el mandatario dio instrucciones al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y a la Jefatura de Policía del Chaco para intensificar el despliegue territorial y garantizar una respuesta rápida ante la situación que atraviesan las comunidades.

El operativo forma parte de un trabajo articulado entre distintas áreas del Gobierno provincial y la Policía del Chaco, que coordinan acciones para seguir garantizando asistencia, seguridad y acompañamiento en uno de los territorios más afectados en esta época del año.

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