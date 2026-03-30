PIO SANDER: “QUEREMOS QUE LOS TURISTAS VIVAN EN PRIMERA PERSONA LA RIQUEZA DEL IMPENETRABLE”

En el marco de la presentación de “Destino Impenetrable” en Juan José Castelli, el intendente Pío Oscar Sander dialogó con este medio y destacó la importancia del evento como una herramienta clave para potenciar el turismo regional.

Durante la entrevista, el jefe comunal remarcó el trabajo conjunto entre municipios, instituciones y emprendedores para impulsar el desarrollo turístico en la región.

“Hoy hacemos la presentación local de Destino Impenetrable. Mostramos juntos, todos los actores, la riqueza que es el turismo. Contamos lo que tenemos, queremos mostrarlo y que los turistas conozcan de primera mano todo lo que nosotros vivimos en el día a día”, expresó.

Sander también extendió una invitación abierta a visitantes de todo el país y del exterior para descubrir uno de los destinos naturales más importantes del norte argentino.

“Invitamos a que visiten, conozcan y disfruten del Destino Impenetrable, apreciando la flora y fauna, degustando la gastronomía regional y viviendo la naturaleza”, agregó.

El intendente subrayó que iniciativas como esta no solo promueven el turismo, sino que también generan oportunidades económicas para el sector hotelero, gastronómico y los emprendedores locales, consolidando a Castelli como puerta de entrada al Impenetrable chaqueño.

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