DISTURBIOS EN EL CLÁSICO DEL NOROESTE CHAQUEÑO: JUVENTUD UNIDA VS. COOPERATIVISTA

El encuentro futbolístico disputado en el Club Juventud Unida de Charata, correspondiente a la Liga de Fútbol del Noroeste Chaqueño que se disputo este domingo, terminó en incidentes que obligaron a la suspensión del partido de Primera División, cuando el equipo local vencía por 1-0 a A.J. Cooperativista.

Durante los minutos finales, parte de la parcialidad visitante comenzó a insultar a rivales y árbitros, provocando daños en la tribuna de cemento y arrojando restos de mampostería hacia el campo de juego, poniendo en riesgo al juez de línea.

Al retirarse del estadio, los simpatizantes visitantes continuaron con agresiones hacia el público local, generando una grezca generalizada. La situación fue controlada por el Grupo de Infantería, que utilizó cartuchos sonoro-lumínicos (SL) para dispersar a los agresores y restablecer el orden.

Constataciones oficiales:

Destrucción total del último escalón de la tribuna visitante, daños en el tejido perimetral y en el sistema lumínico (torre de iluminación).

Secuestro de ladrillos, cascotes y otros elementos contundentes y la denuncia del club local por el faltante de una pelota y daños en reflectores.

La División Criminalística, realizó las pericias correspondientes en el lugar. Finalmente, se confirmó que todo el personal policial se retiró sin novedades de salud, destacándose el rápido accionar de las fuerzas de seguridad para evitar un mal mayor.

Relacionado