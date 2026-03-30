CHACO «AGENDA DEL GOBIERNO, 30 DE MARZO»

Agenda oficial del Gobierno del Chaco

Lunes 30 de marzo

Desde las 8:00 Hs- Inicia la acreditación para la 6ta. Subasta de vehículos oficiales, en el CEF 1 de Resistencia- Av. Lavalle al 700.

9:00 Hs- En Jefatura de Policía, conferencia de prensa del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich sobre distintos operativos.

10:00 Hs- En el Complejo Cultural Guido Miranda, se anunciarán la Agenda para el mes de abril.

Dirección: Colón 164.

🌙 Por la noche:

20:00 Hs- Jornada de Capacitación sobre Exportaciones y Rondas de Negocios.

Lugar: En Juan D. Perón 111, Cámara de Comercio.

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