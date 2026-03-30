“DESTINO IMPENETRABLE”: CASTELLI APUESTA FUERTE AL TURISMO Y MUESTRA SU RIQUEZA NATURAL AL PAÍS

En una jornada que combinó naturaleza, cultura y desarrollo regional, la iniciativa “Destino Impenetrable” fue presentada en la plaza central de Juan José Castelli, consolidándose como una de las propuestas turísticas más ambiciosas del norte chaqueño.

El evento, organizado por la Municipalidad local, reunió a representantes de distintas localidades y actores clave del sector turístico, entre ellos Miraflores —cabecera de acceso al parque nacional—, Villa Río Bermejito, con su propuesta de turismo aventura, además de prestadores, emprendedores y organismos vinculados al desarrollo sostenible.

También participaron instituciones como el Parque Nacional El Impenetrable, la Fundación Rewilding Argentina, junto a emprendimientos privados y cooperativas locales, todos con un objetivo común: potenciar el turismo como motor económico en la región.

Durante la presentación, se destacó la diversidad de experiencias que ofrece el destino, desde el contacto directo con la flora y fauna autóctona hasta actividades de aventura y propuestas gastronómicas típicas del monte chaqueño. “Destino Impenetrable” busca posicionarse como un circuito integral que conecta naturaleza, cultura y desarrollo local.

Uno de los datos más relevantes es el crecimiento sostenido del turismo en la zona: en la última temporada, más de 4.500 visitantes —entre turistas nacionales y extranjeros— recorrieron este corredor natural. Este flujo generó un impacto positivo en hoteles, restaurantes y emprendimientos turísticos, fortaleciendo la economía regional.

La propuesta pone en valor uno de los ecosistemas más ricos del país, donde la biodiversidad es protagonista y se convierte en el principal atractivo para quienes buscan experiencias auténticas en contacto con la naturaleza.

Con este lanzamiento, Castelli se posiciona como la puerta de entrada al Impenetrable chaqueño, apostando a un turismo sustentable que no solo promueve el desarrollo, sino que también preserva uno de los patrimonios naturales más importantes de la Argentina.

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