ÚLTIMO FIN DE SEMANA DEL AÑO POLICÍA CAMINERA REFORZARÁ LOS CONTROLES EN TODA LA PROVINCIA
27-12-2025
Agentes viales de todo el ámbito chaqueño, intensificarán los controles en rutas y caminos alternativos, dónde seguirán trabajando fuertemente en la concientización vial en toda la provincia por los festejos de Año Nuevo.
…
IMPORTANTE
Las 24 horas se llevarán a cabo controles de alcoholemia, verificación de cargas y revisión de la documentación exigible, tanto para automovilistas como para motociclistas.
Los operativos se desarrollarán en puestos limítrofes y en puntos estratégicos.
DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA CIRCULAR
Licencia de conducir, correspondiente a la categoría y tipo de vehículo, Cédula de identificación del rodado, Constancia de seguro en vigencia (no de pago), Chapa patente colocada en su lugar correspondiente, Oblea y certificado de revisión técnica obligatoria.
NÚMERO DE EMERGENCIA
La Policía Caminera también invita a los ciudadanos a reportar cualquier comportamiento sospechoso o situación de riesgo al Servicio de Emergencias 911.
Invitamos a todos a tener unas fiestas seguras, disfrutando con responsabilidad de cada celebración.