CUÁNTO LE COSTÓ AL GOBIERNO LA INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS PARA CONTENER EL DÓLAR ANTES DE LAS ELECCIONES

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pagó USD 17,74 millones en intereses al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por la activación de USD 2.500 millones del swap de monedas por USD 20.000 millones en el cuarto trimestre de 2025,

Así se desprende del informe de Estados Contables del Ejercicio 2025 del organismo presidido por Santiago Bausili. La operación se enmarcó en un acuerdo de estabilización cambiaria suscripto el 18 de octubre de 2025, en la previa de las elecciones legislativas nacionales, entre el BCRA y el Tesoro estadounidense, por un monto máximo de hasta 20.000 millones de dólares.

El documento oficial describe ese convenio como parte de “una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante shocks externos y episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”.

El swap fue concertado y cancelado dentro del mismo ejercicio fiscal: el BCRA activó la operación durante el cuarto trimestre de 2025 y la saldó antes del cierre del período. El costo financiero de ese préstamo de corto plazo —USD 17,743 millones sobre un capital de USD 2.500 millones— equivale a una tasa de interés efectiva de aproximadamente 0,71% por el período de utilización.

El presidente Donald Trump le dio un fuerte espaldarazo al gobierno de Javier Milei en la previa de las elecciones legislativas de 2025. (REUTERS/Jonathan Ernst) El presidente Donald Trump le dio un fuerte espaldarazo al gobierno de Javier Milei en la previa de las elecciones legislativas de 2025. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Según el informe, el acuerdo tiene como propósito “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”. El mecanismo bilateral habilita al BCRA a ampliar “el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales”. En concreto, EE.UU. intervino en los mercados locales para contener al dólar antes de los comicios de medio término.

Los swaps de monedas son operaciones mediante las cuales dos bancos centrales o tesoros se intercambian divisas por un período determinado, con el compromiso de revertir la transacción en una fecha acordada y al pago de los intereses correspondientes. En este caso, la operación permitió al BCRA acceder temporalmente a dólares del Tesoro de Estados Unidos para reforzar sus reservas internacionales, sin que el acuerdo implicara una transferencia definitiva de fondos.

El acuerdo marco, firmado en octubre de 2025, habilitó operaciones de hasta USD 20.000 millones, aunque en esta primera utilización el monto activado fue de USD 2.500 millones. Los Estados Contables del Ejercicio 2025 del BCRA detallan que el monto del swap “ascendió a USD 2.500 millones” y que “los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a USD 17,743 millones”.

Cronología del swap con EE.UU.

El respaldo financiero otorgado por el Tesoro de Estados Unidos al gobierno argentino, formalizado en octubre de 2025 con la habilitación de una línea de swap de divisas por hasta USD 20.000 millones, representó un cambio relevante tanto en la relación bilateral como en la orientación de la economía local.

La asistencia, gestionada mediante el Fondo de Estabilización de Cambios (ESF, por sus siglas en inglés), se implementó ante la volatilidad cambiaria observada en el período previo a las elecciones, en un escenario de reservas internacionales bajas y presión sobre el mercado de divisas.

El titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó a comienzos de 2026 el reembolso del tramo activado del swap con la Argentina. El titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó a comienzos de 2026 el reembolso del tramo activado del swap con la Argentina.

A través de este mecanismo, el Banco Central estaba habilitado a intercambiar pesos por dólares, lo que permitió reforzar la defensa del peso y acceder con rapidez a moneda extranjera durante una etapa de marcada inestabilidad cambiaria.

De los USD 20.000 millones anunciados, solo se activaron USD 2.500 millones para intervenir en el mercado de cambios y moderar la volatilidad que caracterizó al período preelectoral. A comienzos de 2026, tanto el gobierno de Donald Trump como el de Javier Milei confirmaron que la Argentina repagó el mencionado monto.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, la Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) actualmente no tiene pesos”, comunicó Scott Bessent, titular de la cartera económica estadounidense, a principios de enero.

Por su parte, desde el BCRA informaron que “en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025″.

Las dos partes confirmaron la restitución de los fondos pendientes. El Tesoro de Estados Unidos empleó esos dólares para comprar pesos en el mercado de cambios, con el objetivo de disminuir la volatilidad registrada en la previa de las elecciones legislativas. Luego de la amplia victoria del oficialismo, el clima de incertidumbre disminuyó y el dólar mayorista mantuvo una cotización estable.

Por su parte, Bessent subrayó que Estados Unidos obtuvo beneficios económicos a partir del swap con Argentina, tal como se había comunicado al momento de firmar el acuerdo: “Para reiterar, el ESF nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”.