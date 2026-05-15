EL CRONOGRAMA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA: POR QUÉ EL MARTES 26 DE MAYO PODRÍA ESTAR LA LISTA DEFINIDA

La estrategia de Lionel Scaloni con la lista de la Selección Argentina

La principal incógnita pasa por cómo se manejará el corte final de futbolistas. El cuerpo técnico evalúa dos escenarios:

Convocar inicialmente a más de 26 jugadores para evaluarlos en las prácticas y luego realizar el recorte definitivo.

Adelantar la lista cerrada antes de la concentración, una estrategia que Lionel Scaloni analiza seriamente para evitar el duro momento de tener que desafectar futbolistas que ya estén entrenando con el grupo.

El cronograma no da tregua y la mudanza al norte del continente será inmediata. El 1 de junio, el plantel completo y el cuerpo técnico ya estarán instalados en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, donde se completará la puesta a punto definitiva para defender la corona mundial.

Uno por uno, los futbolistas de la Selección Argentina que integran la prelista para el Mundial 2026