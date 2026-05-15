EL CRONOGRAMA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA: POR QUÉ EL MARTES 26 DE MAYO PODRÍA ESTAR LA LISTA DEFINIDA
A menos de un mes para el Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni se encuentra delineando los últimos detalles del plantel.
A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, los primeros pasos de la Selección Argentina ya están confirmados, ya que mientras el entrenador Lionel Scaloni tiene que terminar de delinear la lista de 26, ya empiezan a definirse algunas fechas claves.
El periodista Esteban Edul adelantó a través de sus redes sociales cómo será la hoja de ruta de los campeones del mundo de cara al debut en Estados Unidos, México y Canadá.
El búnker de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzará a tener acción muy pronto: el predio que la AFA tiene en Ezeiza. De acuerd con el cronista, el próximo martes 26 de mayo, gran parte de los futbolistas convocados iniciarán los entrenamientos en el predio de Ezeiza a medida que finalicen los compromisos con sus respectivos clubes.
La estrategia de Lionel Scaloni con la lista de la Selección Argentina
La principal incógnita pasa por cómo se manejará el corte final de futbolistas. El cuerpo técnico evalúa dos escenarios:
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Convocar inicialmente a más de 26 jugadores para evaluarlos en las prácticas y luego realizar el recorte definitivo.
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Adelantar la lista cerrada antes de la concentración, una estrategia que Lionel Scaloni analiza seriamente para evitar el duro momento de tener que desafectar futbolistas que ya estén entrenando con el grupo.
El cronograma no da tregua y la mudanza al norte del continente será inmediata. El 1 de junio, el plantel completo y el cuerpo técnico ya estarán instalados en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, donde se completará la puesta a punto definitiva para defender la corona mundial.
Uno por uno, los futbolistas de la Selección Argentina que integran la prelista para el Mundial 2026
- EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES – Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN – River Plate
- AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
- GONZALO MONTIEL – River Plate
- NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
- MARCOS SENESI – Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA – River Plate
- LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
- ZAID ROMERO – Getafe CF
- FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA – River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS – Racing Club
- MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
- ANÍBAL MORENO – River Plate
- MILTON DELGADO – Boca Juniors
- ALAN VARELA – FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
- GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
- VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI – Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
- THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
- GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ – AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio