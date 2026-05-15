RESISTENCIA UN DETENIDO POR EL ROBO A UN COMERCIO

El sospechoso habría participado del ilícito ocurrido días atrás en un comercio de indumentaria, donde sustrajeron camisetas deportivas y otros elementos tras violentar los accesos.

Efectivos del Departamento Investigaciones Complejas, a través de la División Delitos Contra la Propiedad, detuvieron este viernes por la tarde a un joven de 26 años señalado como uno de los presuntos autores de un robo ocurrido días atrás en un local comercial de Resistencia.

La aprehensión se concretó cerca de las 18 en avenida Chaco y Franklin, en inmediaciones de la zona conocida como “La Favelita”, en el marco de una causa por supuesto robo.

La investigación se originó tras el hecho registrado el pasado 12 de mayo en un comercio ubicado sobre avenida Castelli, donde delincuentes violentaron la reja exterior y la puerta principal para ingresar y llevarse diez camisetas deportivas y doce yerberos de tela.

El episodio fue advertido por vecinos, quienes alertaron al empleado del local. Posteriormente, las cámaras de seguridad permitieron identificar a dos hombres como presuntos responsables del ilícito.

A partir de las tareas investigativas realizadas por el personal policial, se logró localizar y detener a uno de los sospechosos.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en relación con el segundo implicado.

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