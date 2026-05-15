El papa León XIV designó a un arzobispo estadounidense para ser el embajador del Vaticano en la Argentina

Antes de eso había sido nuncio apostólico en las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea, entre 2013 y 2016.

También pasó un tiempo en Viena, la capital de Austria, para representar al Estado Vaticano ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) o el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Entre 2002 y 2026 fue el Nuncio apostólico en Hungría.

El papa León XIV podría visitar Argentina

La novedad la trajo a cuenta el presidente de Uruguay, Yamandú orsi, quien visitó al papa León XIV en el Vaticano. El mandatario salió de la reunión con la sensación de que pronto podría romperse el hechizo sobre la

De hecho, antes de convertirse en el papa León XIV, Robert Francis Prevost ya tenía una conexión fuerte con este lado del continente americano, tanto por sus 8 años como obispo de Chiclayo, en Perú, como por su vínculo con Jorge Bergoglio, quien luego sería el papa Francisco.

Su viaje a Sudamérica le devolvería algo de esa cercanía.

«La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que suelen hacer los papas», señaló Orsi al respecto.