CHARATA IMPORTANTES ALLANAMIENTOS ANTIDROGAS CON SECUESTRO DE COCAÍNA, DINERO, ARMAS Y DÓLARES FALSOS

Tres personas fueron aprehendidas tras allanamientos antidrogas realizados en distintos barrios de Charata.

Los procedimientos se llevaron adelante hoy alrededor de las 8 , por disposición del Juzgado de Garantías de Charata y con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña.

En el primer domicilio, ubicado en barrio Coria, los agentes secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana, semillas de cannabis, dos balanzas, teléfonos celulares, recortes de nylon, bicarbonato y una máquina contadora de dinero. Además, hallaron más de 26 millones de pesos en efectivo.

Durante el operativo también se concretó un secuestro impostergable de un revólver calibre 32 y varias municiones de distintos calibres. Por esta situación se dio intervención a la Fiscalía Penal en turno, que dispuso la notificación por supuesta infracción al artículo 189 Bis del Código Penal.

Asimismo, se incautaron 3.400 dólares estadounidenses apócrifos, tomando intervención la Fiscalía Federal de Sáenz Peña por una presunta infracción vinculada a la falsificación de moneda.

En tanto, en el segundo allanamiento realizado en barrio 4 de Octubre, los efectivos secuestraron más de 29 gramos de cocaína, marihuana fraccionada, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para el acondicionamiento de estupefacientes.

Como resultado de ambos procedimientos, tres personas mayores de edad fueron notificadas de su aprehensión en la causa por supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los allanamientos fueron supervisados por autoridades del Departamento Antinarcóticos Interior y contaron con la colaboración de personal de la División Operaciones Drogas Interior Villa Ángela.

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